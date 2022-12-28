Вечером 28 декабря в Уфе зафиксировали десятибалльные пробки

Вечером, 28 декабря Уфа вновь встала в крупных пробках Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду вечером, 28 декабря, Уфа вновь встала в крупных пробках. Это происходит уже третий день подряд. Яндекс оценивает заторы в городе на десять баллов.

По состоянию на 18:15 движение затруднено на юге и центре города: на улицах Пугачева, Сочинской, Заки Валиди, Большой Гражданской, Менделеева, Софьи Перовской, Степана Кувыкина, Колгуевской, Цюрупы, Революционной, Пархоменко, Рихарда Зорге, Кировоградской, Бессонова, Города Галле, 50 лет СССР, Шафиева.

Заторы образовались и на проспекте Октября – между пересечениями с Айской и Галле в сторону севера и на выезде из Черниковки.

В северной части башкирской столицы пробки наблюдаются на Уфимском шоссе, улицах Седова, Сельской Богородской и Вологодской.

Движение в городе, как обычно, разгрузится ближе к восьми часам вечера.