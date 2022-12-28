Хабиров встретился с добровольцами и мобилизованными из Башкирии на Донбассе

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров вместе с руководителем своей администрации Максимом Забелиным и премьер-министром республики Андреем Назаровым встретился с бойцами добровольческих батальонов и мобилизованными жителями республики на Донбассе. О поездке он сообщил в своих соцсетях 28 декабря.

– Возвращаюсь от наших бойцов с огромным чувством уважения. Мы доставили нашим бойцам очередной гуманитарный груз с тем, что необходимо больше всего. Есть и техника. Самое ценное – письма из дома, посылки от родных и близких, – написал чиновник.

Руководитель региона встретился с добровольцами всех трех башкирских батальонов: имени Доставалова, Шаймуратова и Салавата Юлаева. По словам Хабирова, военнослужащие из Башкирии сохраняют боевой дух: «они обустроились и воюют хорошо». Он добавил, что республика продолжит гуманитарную поддержку как добровольческих батальонов, так и мобилизованных граждан.