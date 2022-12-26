Хабиров – о 400 погибших в ДТП: «Считайте, целая деревня ушла в небытие»

В Башкирии с начала 2022 года в ДТП погибли 400 человек – это на 16,1% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Башкирии с начала 2022 года в ДТП погибли 400 человек – это на 16,1% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Статистику на оперативном совещании в местном правительстве 26 декабря озвучил министр транспорта Александр Клебанов. Глава республики Радий Хабиров, комментируя доклад чиновника, отметил, что несмотря на сокращение числа жертв автоаварий, 400 погибших – «это очень большая цифра».

– Это, считайте, одна целая деревня, как правило, мужчин ушла в небытие. Причины [смертельных ДТП] разные, конечно: есть глупость, безответственно, несчастные случаи. Подведите итоги после нового года и сделайте рекомендации: что нужно дальше делать, – дал поручение министру руководитель региона.

Напомним, на прошлой неделе вынесли приговор 23-летнему мужчине, который в пьяном состоянии насмерть сбил четырех молодых девушек в башкирском селе Бакалы.