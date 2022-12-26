Хабиров наградил орденом Шаймуратова Героя России Бориса Дудко

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Сегодня, 26 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров наградил орденом генерала Минигали Шаймуратова 32-летнего уроженцу Бирского района региона Бориса Дудко, которому ранее президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая звезда». Церемония награждения прошла в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой.

– Вот такие люди – слава нашей страны и нашей республики. Борис Александрович, мы благодарим вас все за вашу службу. Александрович Иванович, спасибо вам и вашей супруге за таких детей. Супруге Гульнаре огромное спасибо за то, что выдерживаете непростую судьбу жены офицера. Вам – мира, добра и здоровья, детям – чтоб счастливыми росли и гордились, конечно, таким отцом, – сказал Хабиров военнослужащему и его родным.

Борис Дудко является заместителем командира отдельного танкового батальона гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. В одном из боев в ходе СВО его танковая рота взяла сильный укрепленный район противника, уничтожив до 20 танков и до 18 БМП. По итогам этого сражения Дудко представили к званию Героя России.