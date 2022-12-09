Путин вручил медаль «Золотая звезда» уроженцу Башкирии Борису Дудко

Президент России Владимир Путин лично вручил медаль «Золотая звезда» 32-летнему уроженцу Бирского района Башкирии, гвардии майору Борису Дудко

Президент России Владимир Путин лично вручил медаль «Золотая звезда» 32-летнему уроженцу Бирского района Башкирии, гвардии майору Борису Дудко. Об этом 8 декабря сообщила администрация муниципалитета.

Дудко является заместителем командира отдельного танкового батальона гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Рота военнослужащего участвовала в специальной военной операции с ее первых дней, сообщил телеграм-канал «Башкирский батальон».

В одном из боев танковая рота Бориса Дудко взяла сильный укрепленный район противника, уничтожив до 20 танков и до 18 БМП. По итогам этого сражения Дудко представили к званию Героя России.

Медаль «Золотая Звезда» была учреждена в 1992 году, как знак отличия к званию Героя России. Согласно положению, звание присваивается президентом РФ за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.