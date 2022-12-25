В ходе СВО на Украине погиб 21-летнией Рустам Шевяхов из Башкирии

фото: vk.com // Дамир Мустафин

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 21-летний Рустам Шевяхов из села Раевский Альшеевского района Башкирии. Об этом 24 декабря в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Дамир Мустафин.

– Для всех нас это тяжёлая утрата и великая скорбь, – написал чиновник. – Выражаю глубочайшие соболезнования всем близким и родным погибшего воина.

По словам знакомых, Рустам был единственным ребенком в своей семье. Его мать работает учительницей в районной школе.

Напомним, накануне в башкирском городе Стерлитамаке простились с командиром мотострелкового отделения Александром Казаковым. Он участвовал в СВО в качестве добровольца.