В Башкирии простились с командиром мотострелкового отделения Александром Казаковым

Фото: городская администрация Стерлитамака

В Стерлитамаке простились с командиром мотострелкового отделения Александром Казаковым. Печальную новость сообщили в городской администрации Стерлитамака. Как рассказали в мэрии, Александр Казаков ушел добровольцем на СВО в мае 2022 года и погиб по время выполнения боевого долга.

Проводить в последний путь погибшего героя пришли депутат Госсобрания-Курултая Башкирии Азат Курбангалеев, глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов, а также родственники, друзья Александра Казакова. Многие не могли сдержать своих слез.

- Во имя целостности нашего государства Александр отдал самое дорогое - свою жизнь. Он навсегда будет вписан в историю Стерлитамака, - подчеркнул Рустем Газизов.

После окончания траурной церемонии сестре погибшего героя передали российский флаг.