Фото: Соцсети

Сегодня, 23 декабря, в Уфе завершились поиски 10-летней девочки. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как ранее сообщили активисты в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», местонахождение ребенка было неизвестно с сегодняшнего дня. Однако не успело пройти с момента публикации о пропаже школьницы и получаса, как добровольцы поделились срочной новостью.

– Найдена, жива! – сообщили радостную весть на своей страничке представители поисково-спасательного отряда.

Где все это время находился ребенка, и как в итоге нашлась девочка, в публикации волонтеры не уточнили.