Сегодня, 23 декабря, в Уфе пропала 10-летняя девочка. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщают активисты, местонахождение ребенка неизвестно с сегодняшнего дня. У школьницы рост 140 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Она была одета серую куртку, черные штаны, розовые ботинки и серую шапку.

Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (937) 310-21-12 или 112. Также активисты в своей публикации, что в поисках девочки необходима помощь добровольцев.