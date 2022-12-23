В Башкирии в ДТП при обгоне снегоуборочной машины погибли отец и сын

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня утром, 23 декабря в Мишкинском районе Башкирии в ДТП погибли отец и сын. Подробности трагедии в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Согласно предварительным данным, инцидент случился 124 километре дороги Уфа-Янаул. Opel Astra, которая двигалась со стороны Бирска в направлении Янаула, при обгоне снегоуборочной машины выехала на встречную полосу. Водитель потерял управление, автомобиль занесло, легковушка попала под встречный МАЗ.

В результате произошедшего 61-летний водитель и его 24-летний сын погибли прямо на месте аварии.

– В республике неблагоприятные погодные условия. Прошу вас не спешить и не совершать необдуманных маневров за рулем. Максимально будьте внимательны. Вы несете ответственность не только за себя, но и за тех, кого вы везете, – заявил в своей публикации Севастьянов.