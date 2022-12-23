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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 5:44

В Башкирии водитель и пассажир Opel погибли при встречном ДТП с КамАЗом

На место происшествия выехал начальник ГИБДД
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Мишкинском районе Башкирии водитель и пассажир легковушки погибли при встречном ДТП с грузовиком. Об этом сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Авария случилась в половине десятого утра 23 декабря. На 124 километре трассы Уфа-Янаул столкнулись Opel Astra и следовавший ей навстречу КамАЗ. После удара грузовик съехал с проезжей части.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

– Водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались до приезда скорой медицинской помощи, – передал руководитель дорожной полиции.

Севастьянов добавил, что он лично выехал на место происшествия для координации работы своих сотрудников.