В Башкирии водитель и пассажир Opel погибли при встречном ДТП с КамАЗом

фото: ГИБДД РБ
В Мишкинском районе Башкирии водитель и пассажир легковушки погибли при встречном ДТП с грузовиком. Об этом сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.
Авария случилась в половине десятого утра 23 декабря. На 124 километре трассы Уфа-Янаул столкнулись Opel Astra и следовавший ей навстречу КамАЗ. После удара грузовик съехал с проезжей части.
фото: ГИБДД РБ
– Водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались до приезда скорой медицинской помощи, – передал руководитель дорожной полиции.
Севастьянов добавил, что он лично выехал на место происшествия для координации работы своих сотрудников.