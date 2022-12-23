На трассе Уфа-Бирск-Янаул из-за снегопада ограничено движение автобусов и грузовиков

23 декабря на трассе Уфа-Бирск-Янаул с 34 по 100 километр ограничили движение автобусов и грузовиков из-за снегопада, метели и ухудшения видимости Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 23 декабря, на трассе Уфа-Бирск-Янаул с 34 по 100 километр ограничили движение автобусов и грузовиков из-за снегопада, метели и ухудшения видимости. Мера начала действовать с 9:30 и ориентировочно продлится до 14:00. Об этом сообщило МЧС Башкирии со ссылкой на распорядительный акт местного управления дорожного хозяйства.

– Время окончания [ограничения] может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий, – добавили в аварийном ведомстве.

Напомним, утром мэрия Уфы из-за непогоды ввела ограничение на въезд грузовиков.