Уфа из-за непогоды на 12 часов ограничила въезд для грузовиков

В Уфе 23 декабря временно ограничили въезд для грузовиков из-за непогоды – в городе увеличилась интенсивность осадков Фото: Иван МАКЕЕВ

В Уфе 23 декабря временно ограничили въезд для грузовиков из-за непогоды – в городе увеличилась интенсивность осадков. Мера будет действовать 12 часов: с 8:00 до 20:00. Об этом сообщила мэрия.

– В столице временно ограничен въезд грузового транспорта на автомобильных дорогах общего пользования: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Бирский тракт, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ, – передали в администрации.

Городские службы попросили с пониманием отнестись к ограничениям.

Напомним, сегодня утром в Уфе зарегистрировали 8-балльные пробки.