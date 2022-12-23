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НовостиОбщество23 декабря 2022 4:05

Уфа из-за непогоды на 12 часов ограничила въезд для грузовиков

Ограничение уже начало действовать
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе 23 декабря временно ограничили въезд для грузовиков из-за непогоды – в городе увеличилась интенсивность осадков

В Уфе 23 декабря временно ограничили въезд для грузовиков из-за непогоды – в городе увеличилась интенсивность осадков

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Уфе 23 декабря временно ограничили въезд для грузовиков из-за непогоды – в городе увеличилась интенсивность осадков. Мера будет действовать 12 часов: с 8:00 до 20:00. Об этом сообщила мэрия.

– В столице временно ограничен въезд грузового транспорта на автомобильных дорогах общего пользования: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Бирский тракт, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ, – передали в администрации.

Городские службы попросили с пониманием отнестись к ограничениям.

Напомним, сегодня утром в Уфе зарегистрировали 8-балльные пробки.