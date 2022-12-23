Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 декабря 2022 3:46

Утром 23 декабря пробки в Уфе оценили в 8 баллов

Движение затруднено в основном на улицах центральной части города
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Утром 23 декабря, Уфа встала в 8-балльных пробках

Утром 23 декабря, Уфа встала в 8-балльных пробках

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня утром, 23 декабря, Уфа встала в 8-балльных пробках. Такую оценку заторам в городе дал Яндекс.

По данным сервиса по состоянию на 8:45, движение сейчас затруднено на Нагаевском шоссе, улицах Пугачева, Сочинской, Заки Валиди, Цюрупы, Октябрьской Революции (в сторону исторического центра), Степана Кувыкина, Айской, Революционной, Кирова, имени Города Галле, 50 лет СССР, Рязанской, Шафиева, проспекте Октября (между остановками Галле и Горсовет), Уфимском шоссе, Маршала Жукова.

В северной части города пробки образовались на улицах Кемеровской, Александра Невского, Сельской Богородской и Вологодской.

По прогнозам, трафик в городе разгрузится ближе к десяти часам утра.

Отметим, что ночью в Уфе прошел снегопад. Местная ГИБДД призвала водителей быть особенно внимательными.