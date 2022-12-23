Утром 23 декабря пробки в Уфе оценили в 8 баллов

Утром 23 декабря, Уфа встала в 8-балльных пробках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня утром, 23 декабря, Уфа встала в 8-балльных пробках. Такую оценку заторам в городе дал Яндекс.

По данным сервиса по состоянию на 8:45, движение сейчас затруднено на Нагаевском шоссе, улицах Пугачева, Сочинской, Заки Валиди, Цюрупы, Октябрьской Революции (в сторону исторического центра), Степана Кувыкина, Айской, Революционной, Кирова, имени Города Галле, 50 лет СССР, Рязанской, Шафиева, проспекте Октября (между остановками Галле и Горсовет), Уфимском шоссе, Маршала Жукова.

В северной части города пробки образовались на улицах Кемеровской, Александра Невского, Сельской Богородской и Вологодской.

По прогнозам, трафик в городе разгрузится ближе к десяти часам утра.

Отметим, что ночью в Уфе прошел снегопад. Местная ГИБДД призвала водителей быть особенно внимательными.