Уфимец уже почти сутки ждет скорую помощь

Уфимец не может дождаться врачей «скорой помощи» уже почти сутки.

41-летний мужчина, проживающий в уфимском микрорайоне Сипайлово, уже почти сутки не может дождаться врачей. Портал «Горобзор.ру» сообщает, что у уфимца не получается сбить высокую температуру – лекарство и питье его организм попросту отторгает.

Известно, что в первый раз уфимец обратился за помощью вечером 21 декабря. По словам мужчины, врачи к нему так и не приехали, а в диспетчерской службе его попросили подождать.

- Таблетки и воду пить не могу – сразу обратно выходит, не воспринимает организм, - рассказал мужчина журналистам.

В Минздраве Башкирии не смогли оперативно предоставить журналистам информацию по поводу задержки приезда врачей. Ранее мы выпускали большой материал на эту тему, где указывали возможные причины такого явления.