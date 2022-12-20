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НовостиОбщество20 декабря 2022 19:50

В Уфе суд обязал военкомат вернуть домой мобилизованного многодетного отца

Ранее власти Башкирии заявляли о необходимости вернуть домой мобилизованных отцов троих и более детей
Михаил ПОРТНОЙ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировский районный суд Уфы суд обязал военкомат вернуть домой мобилизованного многодетного отца. Соответствующее решение было опубликовано на сайте суда.

Виктория А., которая является многодетной матерью подала иск военному комиссару Кировского и Ленинского районов Юрию Алферову, в котором потребовала признать подлежащим отмене решение о призыве рамках частичной мобилизации ее супруга, а также обязать военкома уволить мужа с военной службы и обеспечить его возвращение к семье.

Суд удовлетворил требование гражданки и обязал Военный комиссариат многодетного Руслана А. домой.

Напомнить, минувшей осенью глава Башкирии Радий Хабиров поручил вернуть домой призванных в ходе частичной мобилизации многодетных отцов.