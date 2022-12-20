В Уфе суд обязал военкомат вернуть домой мобилизованного многодетного отца

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Кировский районный суд Уфы суд обязал военкомат вернуть домой мобилизованного многодетного отца. Соответствующее решение было опубликовано на сайте суда.

Виктория А., которая является многодетной матерью подала иск военному комиссару Кировского и Ленинского районов Юрию Алферову, в котором потребовала признать подлежащим отмене решение о призыве рамках частичной мобилизации ее супруга, а также обязать военкома уволить мужа с военной службы и обеспечить его возвращение к семье.

Суд удовлетворил требование гражданки и обязал Военный комиссариат многодетного Руслана А. домой.

Напомнить, минувшей осенью глава Башкирии Радий Хабиров поручил вернуть домой призванных в ходе частичной мобилизации многодетных отцов.