Заболеваемость COVID-19 в Башкирии за неделю выросла на 25%

Заболеваемость коронавирусом в Башкирии за неделю выросла на 25% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость коронавирусом в Башкирии за неделю выросла на 25%. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 19 декабря сообщил замминистра здравоохранения республики Азат Рахматуллин.

С начала пандемии в республике подтвердили 339,8 тыс. случаев COVID-19. За сутки инфекцию диагностировали 247 жителям. Переболели более 331,7 тыс. человек, 227 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа. Всего в регионе зарегистрировано 5 948 смертей от ковида.

Прямо сейчас носителями коронавируса являются 2 121 человек: 192 пациента лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение Минздраву Башкирии на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.