Хабиров дал поручение Минздраву Башкирии на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил местному министерству здравоохранения следить за доступностью медицины на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил местному министерству здравоохранения следить за доступностью медицины на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Он обратился к замминистра ведомства Азату Рахматуллину во время оперативного совещания в местном правительстве 19 декабря.

– Мы безусловно фиксируем рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Даже по нашим коллегам, работающим здесь. Надо поберечься как-то. Крупные предприятия должны продолжать вакцинирование. Прошу на это обратить внимание. В эти дни особенно важно, чтобы была обеспечена доступность [медицины]. Держите на контроле, – сказал руководитель региона.

По данным Минздрава Башкирии, с начала эпидемического сезона 6 сентября в республике было зарегистрировано 4 тыс. случаев ОРВИ. Недельный рост заболеваемости составил 28%. Привито от гриппа более 2 млн жителей (100% от поступившей в регион вакцины).