Из-за непогоды в Башкирии на дежурство на трассах выехали 26 дополнительных экипажей ГИБДД

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня, 18 декабря, на федеральные трассы и региональные дороги в Башкирии для патрулирования выехали 26 дополнительных экипажей ГИБДД.

Как сообщил в своих соцсетях главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, из-за непогоды на автодороги М5, М7 и Р240 Уфа-Оренбург на дежурство заступили 26 экипажей ДПС. Дорожная полиция будет обеспечивать безопасность дорожного движения и оперативно реагировать на возможные ЧП.

Также 20 дополнительных экипажей ДПС выехали для патрулирования улиц башкирской столицы. Главный инспектор ГИБДД по Башкирии рекомендует жителям республики по возможности воздержаться от использования личного транспорта, либо пользоваться общественным транспортом. А еще лучше, отложить поездки за пределы населенных пунктов.

- В случае, если выезд все-таки необходим, следует убедиться в полной технической исправности автомобиля и в пути строго соблюдать правила дорожного движения и меры личной безопасности. Будьте осторожны! – обратился в своем телеграм-канале к жителям региона Владимир Севастьянов.