В Башкирии заметили перевернутый флаг России

В Салавате вывесили перевернутый флаг Российской Федерации.

Курьезный случай, судя по всему, произошел еще 12 декабря, однако известно о нем стало только сейчас. В соцсетях появилась фотография организации «Общепит», на которой развивается перевернутый российский триколор.

Комментаторы начали соревноваться в остроте под постом с фотографией. Кто-то начал вспоминать реформы образования, иные призвали расправиться с человеком, совершившим ошибку, а особо впечатлительные увидели на древке флаг Сербии.

Напомним, что в 2020 году в Уфе пилоты самолетов на 9 мая изобразили флаг Франции. Чиновники рассказали, что все так и было задумано.