2020-05-09T19:33:48+03:00
Общество

Над Уфой в День Победы самолеты изобразили французский триколор: власти Башкирии объяснили, в чем дело

Аппарат главы республики уверяет, что так и было задумано – пилоты меняли в воздухе порядок цветов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Власти Башкирии не считают, что произошла ошибкаВласти Башкирии не считают, что произошла ошибка
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В небе над башкирской столицей Уфой сегодня утром, 9 мая, прошло авиашоу, посвященное Дню Победы. Три самолета, оборудованные системой цветных дымов, под управлением пилотной группы «Первушино» изобразили в воздухе башкирский и российский триколор. Глава республики Радий Хабиров на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию с воздушной программы. На снимке самолеты составляют не российский бело-сине-красный флаг, а французский сине-бело-красный триколор.

Пользователи социальных сетей тут же спалили неточность и раскритиковали как региональные власти, так и организаторов шоу. Фотография разлетелась по множеству популярных пабликов.

Тот самый пост в сторис, удаленный Радием Хабировым

Тот самый пост в сторис, удаленный Радием Хабировым

Когда ситуация начала приобретать широкий резонанс, Хабиров удалил пост с фотографией, но было уже поздно: то, что попало в интернет, остается там навсегда. Тем не менее в аппарате главы Башкирии заявляют, что все проходило по сценарию, – пилоты всего-навсего меняли в воздухе порядок цветов.

«Воздушная программа <…> прошла безопасно и была согласована со всеми воздушными судами, – рассказали корреспонденту «КП-Уфа» в администрации главы. – Визитной карточкой выступления группы является «перекрёстный роспуск на пересекающихся курсах». Для чёткости белый цвет был поставлен в середину, а синий и красный по краям с целью их последующего смешивания. На репетициях и сегодня получилось именно так, как и планировали авиаторы. В воздухе самолёты меняли порядок нахождения и порядок цветов также менялся».

ИСТОЧНИК KP.RU

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