Минздрав рассказал о состоянии женщины, отравившейся в Уфе неизвестным веществом

Состояние здоровья жительницы Уфы, отравившаяся неизвестным веществом у себя дома, оценивается как средней степени тяжести

Состояние здоровья жительницы Уфы, отравившаяся неизвестным веществом у себя дома, оценивается как средней степени тяжести. Она стабильная и находится в сознании. Об этом «КП-Уфа» сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии.

Напомним, об отравлении 46-летней горожанки в доме по улице Таллинской стало известно утром 16 декабря. Ее доставили в больницу. Что именно повлияло на здоровье женщины, пока не уточняется, но в то же время известно, что после инцидента в ее квартире проверку проводила бригада газовой службы.