В Уфе женщина у себя дома отравилась неизвестным веществом. Ее доставили в больницу

В Уфе женщина у себя дома отравилась неизвестным веществом. Ее доставили в больницу. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

По данным аварийного ведомства, 46-летняя горожанка отравилась в доме по улице Таллинской, 23 утром 16 декабря. Сейчас там находится аварийная бригада газовой службы и представители управляющей компании.

Пострадавшую направили в больницу на обследование. Профильные специалисты выясняют причины инцидента.

Напомним, в конце ноября в одной из квартир города Октябрьского газом отравилась целая семья. Госпитализированы были 45-летний мужчина, его 36-летняя супруга, а также их дети девяти, 12 и 14 лет.