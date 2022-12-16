Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 декабря 2022 5:42

Хабиров разрешил без проведения торгов сдать в аренду 20 тыс. кв. м земли в Башкирии

Участок расположен рядом с трассой М-5, там будут строить придорожный комплекс
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Glavarb.ru

фото: Glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров разрешил без проведения торгов сдать в аренду компании «Байтуган» 20 тыс. кв. метров земли в Иглинском районе. Речь идет об участке рядом с трассой М-5 рядом с Надежденским сельсоветом. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте правовой информации 15 декабря.

Согласно документу, на выделенном участке планируется построить многофункциональный придорожный комплекс. Руководитель региона поручил местному Минземимуществу заключить с компанией договор аренды.

Напомним, в сентябре Хабиров без торгов сдал в аренду 20 тыс. кв. метров земли в Уфе компании «Амкодор» под строительство производственно-сервисного центра.