Хабиров разрешил без проведения торгов сдать в аренду 20 тыс. кв. м земли в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров разрешил без проведения торгов сдать в аренду компании «Байтуган» 20 тыс. кв. метров земли в Иглинском районе. Речь идет об участке рядом с трассой М-5 рядом с Надежденским сельсоветом. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте правовой информации 15 декабря.

Согласно документу, на выделенном участке планируется построить многофункциональный придорожный комплекс. Руководитель региона поручил местному Минземимуществу заключить с компанией договор аренды.

Напомним, в сентябре Хабиров без торгов сдал в аренду 20 тыс. кв. метров земли в Уфе компании «Амкодор» под строительство производственно-сервисного центра.