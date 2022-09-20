Хабиров без торгов сдал в аренду 20 тыс. кв. метров земли в Уфе компании «Амкодор»

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Глава Башкирии Радий Хабиров без проведения торгов сдал в аренду компании «Амкодор» участок в Уфе площадью 20,4 тыс. квадратных метров под создание производственно-сервисного центра. Соответствующее распоряжение руководитель республики подписал 19 сентября. В документе Минземимуществу региона поручено заключить договор с предприятием.

Согласно публичной кадастровой карте, сданный в аренду участок располагается между улицами Сельской Богородской и Маршала Жукова, рядом с мебельным гипермаркетом «Максидом». Кадастровая стоимость этой земли превышает 45 млн рублей.