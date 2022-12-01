Ирина Абрамова может сменить Асадуллина на посту бизнес-омбудсмена Башкирии

кадр трансляции // youtube.com / Общественная палата Российской Федерации

Флюр Асадуллин подал в отставку с поста уполномоченного по защите прав предпринимателей Башкирии. Его преемницей может стать Ирина Абрамова, ныне занимающая должность исполнительного директора региональной ассоциации организаций предпринимательства. Ее кандидатуру внес глава Башкирии Радий Хабиров. Предложение согласовал бизнес-омбудсмен России Борис Титов. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба парламента республики.

– Ирина Евгеньевна имеет большой опыт взаимодействия с предпринимателями и бизнес-объединениями, много лет работает в Ассоциации организаций предпринимательства, – сказал спикер Константин Толкачев. – Глубокое погружение в тему, понимание запросов предпринимательского сообщества помогут Ирине Евгеньевне в отстаивании прав и законных интересов бизнеса, что благоприятно скажется на деловом климате республики и будет способствовать развитию экономики.

Окончательное решение о назначении нового бизнес-омбудсмена республики будет принято Госсобранием-Курултаем на пленарном заседании в декабре.

Напомним, Флюра Асадуллина назначили уполномоченным по защите прав предпринимателей Башкирии в 2019 году.