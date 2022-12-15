Суд отстранил от должности замминистра транспорта Башкирии Виктора Жулькова

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Ленинский районный суд Уфы временно отстранил от должности первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктора Жулькова. Об этом рассказала объединенная пресс-служба республиканских судов.

Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ранее его отправили под домашний арест.

Об отстранении Жулькова ходатайствовал следователь, мотивируя это тем, обвиняемый, оставаясь на посту, может оказать давление на подчиненных министерства или же каким-либо другим образом препятствовать уголовному делу.

Суд удовлетворил ходатайство. Жулькову на период отстранения было назначено ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума за счет средств федерального бюджета.