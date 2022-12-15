Фото: vk.com // Восточный выезд - Уфа

Стали известны подробности гибели в Уфе рабочего в тоннеле «Восточного выезда». О них рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда в республике.

Трагедия случилась 2 сентября в тоннеле под улицами Лесной проезд и Менделеева. Бригада, в которой трудились 28-летний монтажник стальных и железобетонных конструкций, 21-летний электросварщик и 43-летний арматурщик выполняла работы по армированию сводовой части тоннеля. В какой-то момент на технологическую тележку наехал самосвал. Трое рабочих в результате столкновения рухнули с тележки на бетон с высоты шести метров.

Всех троих пострадавших с травмами госпитализировали больницу №21. Врачи боролись за жизнь 28-летнего молодого человек, но, к сождалению, не смогли его спасти.

В ходе расследования выяснилось, технологическая тележка, на которой работали пострадавшие, была огорожена лишь с одной стороны – по какой-то причине ограждения с другой стороны после выполнения работ не установили на место. Самосвал же, в свою очередь, как утверждает Гоструинспекция, «не учел габариты проемов при проезде».

– Таким образом, причинами несчастного случая стали нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, а также неудовлетворительная организация производства работ (их выполнение без защитных ограждений, отсутствие контроля за соблюдением норм и правил по охране труда), – заявило ведомство.

Материалы проведенного расследования были переданы в следственные органы.