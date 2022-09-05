При строительстве Восточного выезда из Уфы погиб рабочий

фото: vk.com // Восточный выезд - Уфа

При строительстве тоннеля Восточного выезда из Уфы погиб рабочий и еще двое его коллег получили травмы. Об этом со ссылкой на Гострудинспекцию Башкирии 5 сентября сообщило UFA1.RU.

По данным издания, погибший – уроженец Зианчуринского района. Его похоронили 4 сентября. У мужчины остались жена и ребенок. По предварительной информации, двое пострадавших сейчас находятся в больнице. Состояние их здоровья не уточняется.

Инцидент прокомментировали в Гострудинспекции Башкирии. Вот что там сказали: «Гострудинспекция начала расследование группового несчастного случая с работниками ООО «ЛИМАКМАРАЩАВТОДОРОГИ», произошедшего 02.09.2022, в результате которого погиб 28-летний монтажник, два других рабочих 21 года и 43 лет получили травмы различной степени тяжести».

Ранее министр транспорта Башкирии Александр Булушев рассказал, что строительство Восточного выезда завершено на 53%.