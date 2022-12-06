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НовостиОбщество6 декабря 2022 11:58

В Башкирии бизнес-омбудсмен Флюр Асадуллин покинул свой пост

Так постановили председатель регионального парламента
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/asadullin_flyur

Фото: vk.com/asadullin_flyur

В Башкирии бизнес-омбудсмен Флюр Асадуллин покинул свой пост. Соответствующее постановление подписал председатель регионального Государственного собрания Константин Толкачев. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, Флюра Асадуллина бы назначили уполномоченным по защите прав предпринимателей Башкирии в 2019 году.

Его преемницей может стать Ирина Абрамова, которая сейчас занимает должность исполнительного директора региональной ассоциации организаций предпринимательства. Ее кандидатуру внес глава Башкирии Радий Хабиров. Предложение согласовал бизнес-омбудсмен России Борис Титов.