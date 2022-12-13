На «Международной неделе бизнеса» в Уфе планируется подписать 55 соглашений

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На 15-й «Международной неделе бизнеса», которая пройдет в Уфе с 14 по 16 декабря, планируется подписать 55 соглашений, в том числе 25 инвестиционных. В рамках договоров предусматривается создание 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Программа форума будет включать 54 мероприятия, на которых выступит более 500 спикеров федерального и международного уровня. Свое участие в неделе бизнеса в Уфе подтвердили около 3 тыс. гостей, включая представителей более 20 стран.

Одним из крупнейших договоров, которые будут подписаны на форуме, – это заключение концессионного соглашения с инвестиционной компанией АФК «Система» по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра. Общий объем инвестиций в проект составит 26,9 млрд рублей, 11,7 из которых предоставит федеральный бюджет, сообщил «Башинформ».