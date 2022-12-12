Хабирову пожаловались на чирлидерш «Уфа-Арены»

Радию Хабирову пожаловались на откровенный внешний вид танцовщиц «Уфа-Арены».

Посетителей «Уфа-Арены» развлекают разными способами. В перерывах домашних матчей клуб организовывает выступления артистов и розыгрыши небольших призов. Во время самих матчей между рядами зрителей в такт звучащей музыке танцуют молодые чирлидерши в сценических нарядах. Кому-то они показались слишком откровенными.

Так, в соцсетях Радия Хабирова 10 декабря появилась жалоба на внешний вид девушек. В частности, пожаловавшейся не понравилось то, что «девушка в трусах исполняет народный танец на арене, которую посещают семьи».

Примечательно, что за сутки никто из чиновников так и не взял жалобу девушки в работу. Обычно они почти моментально отвечают на комментарии и просят время, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, что ранее на «Уфа-Арене» одели ice-girls - до этого они чистили лед в коротких юбках, а теперь делают это в штанах.