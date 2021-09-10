Фото: hcsalavat.ru

На первом домашнем матче ice-girls уфимского «Салавата Юлаева» выходили на лед в закрытых нарядах.

Ранее настоящий скандал разгорелся в стане татарского «Ак Барса». Перед началом сезона КХЛ 2021/2022 выяснилось, что клуб полностью отказался от чирлидерш – девушек, которые развлекали фанатов во время хоккейных перерывов. Объяснялось это тем, что команда взял курс на «семейные ценности» - девушки в коротких юбках и открытых топиках в эту концепцию явно не вписывались.

9 сентября на первой домашней игре «Салавата Юлаева» девушки из ice-girls (группа, которая наводит порядок на ледовой площадке во время рекламных перерывов – Ред.) вышли на лед не в привычных юбках и легких топиках, а в штанах (такое бывает редко) и клубных толстовках, закрывающих их прелести (такое произошло в первый раз!).

Так были одеты все девушки, поэтому подобное нельзя списать на то, что «кто-то просто замерз и накинул толстовку».

- Наконец-то хоть оделись, а не голыми вышли. Дети видят постоянно полуголых тёток. Потом спрашивают, «Мам, а почему у них попу видно?». Дети не должны видеть в спорте разврат. И группу поддержки давно пора с такой грязной работы увольнять, - рада изменениям Юлия А. в официальной группе «Салавата Юлаева» во Вконтакте.