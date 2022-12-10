Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 декабря 2022 15:17

Ратмир Мавлиев сообщил о строительстве снегоплавильной установки в Уфе

Мэр отметил, что это уже второй комплекс в столице
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Ратмира Мавлиева

Фото: пресс-служба Ратмира Мавлиева

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил 10 декабря, что в столице республики продолжают строительство снегоплавильной установки. Комплекс намерены построить на улице Сагит Агиша, проинформировал мэр.

По словам руководителя мэрии, в настоящий момент демонтированы опоры освещения, перенесены сети электроснабжения, вынесен газопровод. Также началось переустройство канализационных сетей. Мавлиев напомнил, что первая установка была построена в Калининском районе Уфы в 2008 году.