Ратмир Мавлиев сообщил о строительстве снегоплавильной установки в Уфе

Фото: пресс-служба Ратмира Мавлиева

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил 10 декабря, что в столице республики продолжают строительство снегоплавильной установки. Комплекс намерены построить на улице Сагит Агиша, проинформировал мэр.

По словам руководителя мэрии, в настоящий момент демонтированы опоры освещения, перенесены сети электроснабжения, вынесен газопровод. Также началось переустройство канализационных сетей. Мавлиев напомнил, что первая установка была построена в Калининском районе Уфы в 2008 году.