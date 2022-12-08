В Башкирии заключили под стражу мужчину, который сжег женщину-инвалида

Фото: МЧС по Башкирии

Инциденту случился в Бирске 19 ноября. По версии следователей, 38-летний обвиняемый снимал у погибшей комнату в ее доме. Он помогал хозяйке по дому и ухаживал за ней. Однако между ними часто возникали ссоры на бытовой почве. В день трагедии, мужчина, будучи пьяным, ушел из дома, а когда вернулась обратно, обнаружил, что дверь закрыта изнутри.

Женщина отказалась его впускать. Из-за этого обвиняемый разозлился, поджег штору на веранде и скрылся. Огонь разгорелся и пророс в сильный пожар. Соседи потерпевшей успели выбраться из дома, а вот сама спастись не смогла.

Мужчину обвиняют в уничтожении чужого имущества путем поджога и убийстве находящегося в беспомощном состоянии лица, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом. Обвиняемый свою вину признал. Бирский межрайонный суд постановил заключить его под стражу до 20 января 2023 года.