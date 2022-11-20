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НовостиПроисшествия20 ноября 2022 7:20

В Башкирии в пожаре погибла женщина-инвалид

Трагедия случилась в Бирске
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Вчера поздно вечером, 19 ноября, в башкирском городе Бирск в пожаре погибла женщина-инвалид. О трагедии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

На улице Мира загорелась крыша двухквартирного дома. К ликвидации пожара было привлечено десять специалистов и три единицы техники. Локализовать горение удалось в течение 35 минут.

К сожалению, в ходе тушения пожарные обнаружили тело погибшей 45-летней женщина-инвалид второй группы.

В настоящее время дознаватель МЧС ведет расследование пожара.