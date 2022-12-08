В Башкирии житель Татарстана накрыл тело убитого им знакомого одеялом и поджег

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В башкирском городе Октябрьском житель Татарстана задушил знакомого, накрыл его тело одеяло и поджег. Об этом 8 декабря сообщили в Следственном комитете и МВД региона.

По версии следствия, 42-летний уроженец Бугульмы приехал в республику на заработки из города Бугульма. В Октябрьском он познакомился с 58-летним потерпевшим. Мужчины договорились вместе собирать металлолом и сдавать его в пункты приема. Горожанин разрешил напарнику пока жить у него в квартире в пятиэтажном доме по улице Фрунзе.

1 декабря при распитии алкоголя между соседями произошла ссора, и хозяин квартиры стал выгонять гостя. Во время конфликта злоумышленник задушил потерпевшего, накрыл его тело одеялом и поджег, желая выдать смерть знакомого за несчастный случай. Разгорелся пожар, и во время его тушения сотрудники МЧС обнаружили погибшего. Вскоре полицейские недалеко от места пожара нашли и задержали обвиняемого.

В ходе допроса неоднократно судимый мужчина признал вину. Против него возбудили уголовное дело об убийстве. На время следствия его заключили под стражу.