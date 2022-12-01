При смертельном пожаре из жилого дома в Башкирии эвакуировали 12 человек

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Октябрьском в одной из квартир жилого дома по улице Фрунзе произошел пожар: один человек погиб, 12 были эвакуированы, в том числе двое детей. Тревожный вызов в службу спасения поступил в 20:08 1 декабря. Об этом сообщил региональное МЧС.

– По прибытию пожарные незамедлительно приступили к эвакуации жильцов […] и подали стволы на тушение квартиры на первом этаже пятиэтажного дома. В результате пожара огнём повреждено домашнее имущество на площади 5 м2, – передали в экстренном ведомстве.

В ходе тушения спасатели обнаружили в квартире 58-летнего мужчину без признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала его смерть.

В причинах пожара разбираются дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.