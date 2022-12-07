Назаров: люди в Башкирии может и плохо одеты, но очень хорошо воспитаны

Премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров заявил, что люди в республике «может быть, и плохо одеты, но очень хорошо воспитаны»

Премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров заявил, что люди в республике «может быть, и плохо одеты, но очень хорошо воспитаны». Об этом он сказал 6 декабря на заседании программной конференции XV форума «Международной недели бизнеса».

– Башкортостан – это регион очень доброжелательный. Люди, может быть, и плохо одеты, но очень хорошо воспитаны. Готовы последнего гуся ради гостей на стол поставить. Это считается очень таким, знаком большим. Потому что конина у башкир всегда была, а вот гуся кочевым народам было сложно держать. Поэтому если гусь на столе, значит, вас уважают, – сказал чиновник.

Назаров добавил, что все, кто бывает в Башкирии, знают – «гусь у нас всегда на столе».

Напомним, ранее премьер назвал проблему, которая «подрывает имидж» республики.