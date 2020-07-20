Власти Башкирии назвали проблему, которая «подрывает имидж региона»

20 Июль 2020 2020-07-20T13:33:19+03:00

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Вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров назвал проблему, подрывающую имидж региона. Речь идет о горах мусора в местах отдыха на водоемах, реках и озерах. Ранее «КП-Уфа» писала о том, как природные парки превратились в свалки из-за того, что с наступлением жары резко вырос приток отдыхающих.

«Проблема, которая сложилась вокруг рек и озер Республики Башкортостан, подрывает имидж нашего региона, как территории комфортной для отдыха и туризма. Попрошу коллег держать эту ситуацию на жестком контроле и своевременно принимать эффективные меры по ее предотвращению», – обратился к коллегам Назаров на профильном совещании 20 июля.

В свою очередь министр природопользования и экологии РБ Урал Искандаров отметил, что сотрудники природных парков прилагают «значительные усилия» для поддержания порядка на природных территориях.

«Для создания полноценной инфраструктуры в сфере обращения с ТКО [твердыми коммунальными отходами] на рекреационных территориях парков «Кандры – Куль» и «Аслы-Куль» установлены шесть бункеров. На 20 июля в природном парке «Кандры-Куль» дополнительно установлено 80 евроконтейнеров для мусора, в природном парке «Аслы-Куль» – 40 контейнеров и 15 био-туалетов», – рассказал Искандаров.

ИСТОЧНИК KP.RU