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НовостиОбщество7 декабря 2022 9:38

Раненый фельдшер батальона Шаймуратова оказывал помощь сослуживцам на поле боя на СВО

Он помогал товарищам в условиях плотного огня
Источник:kp.ru
фото: "Башкирский батальон"

фото: "Башкирский батальон"

Раненый фельдшер башкирского добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова Азат Исламов оказывал помощь сослуживцам на поле боя в зоне специальной военной операции. Об этом 7 декабря сообщил телеграм-канал «Башкирский батальон».

В боестолкновении с противником Исламова ранили в ногу. Он остался на поле боя и под плотным огнем оказывал доврачебную помощь сослуживцам.

Напомним, ранее другой боец батальона Шаймуратова победил в рукопашной схватке военнослужащего ВСУ.