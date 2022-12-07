Раненый фельдшер батальона Шаймуратова оказывал помощь сослуживцам на поле боя на СВО

фото: "Башкирский батальон"

Раненый фельдшер башкирского добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова Азат Исламов оказывал помощь сослуживцам на поле боя в зоне специальной военной операции. Об этом 7 декабря сообщил телеграм-канал «Башкирский батальон».

В боестолкновении с противником Исламова ранили в ногу. Он остался на поле боя и под плотным огнем оказывал доврачебную помощь сослуживцам.

Напомним, ранее другой боец батальона Шаймуратова победил в рукопашной схватке военнослужащего ВСУ.