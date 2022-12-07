фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о ходе реконструкции улицы Пугачева протяженностью 2,2 километра. Сити-менеджер поделился итогами проделанной работы в своих соцсетях 7 декабря.

– Демонтировали заборные ограждения, железобетонные плиты. Сейчас идет переустройство газопровода, строительство водопровода и канализации. Завезено порядка 100 тыс. кубометров ПГС, – рассказал чиновник.

Мэр добавил, что строители работают в соответствии с графиком. Реконструкция будет завершена в 2024 году. Горожане получат 4-полосную дорогу с местными проездами для обслуживания прилегающей территории.