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НовостиОбщество7 декабря 2022 7:34

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о ходе реконструкции улицы Пугачева

Там демонтировали заборы и железобетонные плиты
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о ходе реконструкции улицы Пугачева протяженностью 2,2 километра. Сити-менеджер поделился итогами проделанной работы в своих соцсетях 7 декабря.

– Демонтировали заборные ограждения, железобетонные плиты. Сейчас идет переустройство газопровода, строительство водопровода и канализации. Завезено порядка 100 тыс. кубометров ПГС, – рассказал чиновник.

Мэр добавил, что строители работают в соответствии с графиком. Реконструкция будет завершена в 2024 году. Горожане получат 4-полосную дорогу с местными проездами для обслуживания прилегающей территории.