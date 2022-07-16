В Уфе на два года перекроют движение по одной из самых оживленных улиц

фото: ufacity.info

В Уфе с 25 июля до 30 июня 2024 года перекроют улицу Пугачева на участке от Геофизиков до Бородинской. Дорогу и прилегающую к ней территорию будут реконструировать. Об этом 15 июля сообщила городская администрация.

– Эти вынужденные и необходимые меры нужны для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения и дорожников, а также для сокращения сроков реконструкции, так как здесь запланирован большой объем работ, – пояснили в мэрии.

Для объезда закрытого участка была построена целая объездная дорога с освещением и остановками. Ее протяженность составляет 3,2 километра. Она проходит по улицам Геофизиков, Испытателей и Бородинской. По ней будут проходить маршруты общественного транспорта. С 18 по 24 июля на объезде нанесут разметку, поставят дорожные знаки и ограждения. Движение на нем запустят сразу же после закрытия Пугачева – 25 июля.

фото: ufacity.info

В администрации отметили, что во время реконструкции улицы Пугачева могут появиться проблемы с движением автотранспорта. Водителям советуют заранее планировать поездки и пользоваться альтернативными путями. Заезжать в город мэрия рекомендует по трассе М5 и Оренбургскому тракту.