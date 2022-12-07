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НовостиОбщество7 декабря 2022 5:27

В Уфе из-за обледеневшего на фоне морозов провода закрыли троллейбусный маршрут №18

Мэрия извинилась перед жителями
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе 6 декабря закрыли движение троллейбусного маршрута №18. Это связано с обледенением контактного провода на фоне сильных морозов

В Уфе 6 декабря закрыли движение троллейбусного маршрута №18. Это связано с обледенением контактного провода на фоне сильных морозов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе 6 декабря закрыли движение троллейбусного маршрута №18. Это связано с обледенением контактного провода на фоне сильных морозов. Об этом сообщило Управление транспорта и связи мэрии.

– Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать маршрут движения, – обратились к жителям в подразделении администрации.

Троллейбусы маршрута №18 курсируют между центром города и поселком 8 Марта.

Согласно порталу Gismeteo, температура воздуха сегодня днем будет колебаться между -18 и -22 градусами. После захода солнца столбики термометров покажут -25, -25 градусов.