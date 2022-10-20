Элвин Грей навестил мобилизованных жителей Башкирии в пункте сбора в Казани

Популярный башкирский певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) навестил мобилизованных жителей Башкирии в пункте сбора в Казани

Популярный башкирский певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) навестил мобилизованных жителей Башкирии в пункте сбора в Казани. Об этом в соцсетях 19 октября сообщил призывник Иван Воробьев из Калтасинского района.

– Было неожиданно увидеть нашего земляка Радика с поддержкой мобилизованных, находящихся в учебном центре Казани! Пофоткались, попели песни! – рассказал мужчина.

Он опубликовал видео, на котором военнослужащие поют вместе с артистом.

Напомним, помимо Казани, мобилизованных жителей Башкирии также направляют в города Саратов, Пензу, Вольск и Елань.