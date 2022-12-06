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НовостиОбщество6 декабря 2022 9:22

Роспотребнадзор Башкирии заговорил о возвращении масочного режима

В республике эту ограничительную меру приостановили в начале лета
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, в каком случае в республике могут вернуть обязательный масочный режим

В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, в каком случае в республике могут вернуть обязательный масочный режим

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, в каком случае в республике могут вернуть масочный режим. Ведомство отмечает рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в том числе пандемическим гриппом.

– При осложнении эпидемиологической ситуации и заполняемости коечного фонда более, чем на 80% по вирусным заболеваниям, будет проводиться углубленный анализ всех респираторных вирусных инфекций, а не только гриппа и ковид-19 и приниматься решение о введение ограничительных мер, в том числе обязательное ношение масок в общественных местах, – передали в Роспотребе.

Там рекомендовали всегда носить маски с наступлением эпидемического сезона.

Ранее на оперативном совещании в мэрии Уфы Роспотребнадзор объявил о росте заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

Напомним, действие масочного режима на фоне коронавируса Башкирии было приостановлено в начале лета 2022 года.