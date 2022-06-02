Маски, пока? В Башкирии приостановили масочный режим и обязательную термометрию на входе

В Минздраве рекомендуют в общественных местах все же носить маску – ради безопасности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самые главные опасения Минздрава не сбылись: на дворе уже июнь, а на Башкирию так и не обрушилась прогнозируемая очередная волна коронавируса. Суточная заболеваемость ковидом остается на уровне не более 100 новых случаев заражения, количество умерших также не превышает 3-5 человек в сутки, а коллективный иммунитет после вакцинации продолжает держаться на высоком уровне.

В связи с этим власти приняли решение, о котором мечтали жители Башкирии уже 2 года – отменить (а точнее – временно приостановить) масочный режим и обязательную термометрию на входе в общественные места и учреждения. Соответствующие изменения в указ о повышенной готовности Хабиров внес уже 1 июня. При этом о полной отмене коронавирусных ограничений пока говорить еще рано: если заболеваемость снова начнет расти вверх, все вернется на свои места.

- Сегодня мы наблюдаем активный спад заболеваемости не только ковидом, но другими и острыми респираторными инфекциями. Именно это дало нам возможность приостановить действие масочного режима. Дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в республике и по стране в целом, — объяснила решение властей главный санитарный врач региона Анна Казак на заседании оперштаба в ЦУР.

А ЧТО С МЕДРАБОТНИКАМИ И ПЕНСИОНЕРАМИ?

А что же будет теперь с медработниками, которые каждый день сталкиваются с ковидными пациентами, и лицами из группы риска – старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и непривитыми? Им тоже теперь можно ходить без защитных масок?

Как уточнил новый министр здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин во время прямого эфира ЦУР, все больницы и медицинские работники продолжат работать в прежнем режиме. А значит, обязательное ношение масок, запрет на посетителей в и прочие ограничительные меры в медучреждениях пока будут сохраняться.

При этом Азат Рахматуллин обратил особое внимание, что расслабляться еще очень рано. Население должно прислушиваться к рекомендациям Минздрава и по возможности старалось носить защитные маски в местах больших скоплений людей, а также не забывало вовремя проходить ревакцинацию от коронавируса.

- Особенно это касается групп риска, то есть людей старше 60 лет, хронических больных, пациентов с сахарным диабетом и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — подчеркнул глава регионального Минздрава.

РОДИТЕЛЕЙ ПУСТЯТ В ШКОЛЫ И САДИКИ

Приостановление масочного режима – не единственное послабление антиковидных правил. Ранее, 31 мая, Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности – теперь родителям разрешено посещать детские сады и школы, где учатся их дети. В самих учебных заведениях, соответственно, разрешено проводить массовые мероприятия. Такое решение глава региона принял после того, как во время оперативного совещания в правительстве республики к нему обратились родители с просьбой разрешить им присутствовать на утренниках и выпускных своих детей. После совещания с руководителем регионального Роспотребнадзора, Хабиров все же пошел на встречу родителям.

ПРОДОЛЖАТ ЛИ РАБОТАТЬ КОВИД-ГОСПИТАЛИ?

Еще один вопрос, который интересует жителей Башкирии, что теперь будет с ковид-госпиталями. Продолжат ли они свою работу или будут переведены в многопрофильные больницы?

Как уточнил Азат Рахматуллин, на сегодняшний день все 4 ковидных госпиталя в Башкирии продолжают функционировать и принимать пациентов. Для больных с коронавирусом развернуто 565 коек, при этом свободный коечный фонд составляет 20 процентов. Как дальше будут работеть госпитали – напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Впрочем, уже сейчас некоторые из ковид-центров используются не только для лечения СOVID-19, но и других опасных инфекционных заболеваний – например, внебольничной пневмонии.