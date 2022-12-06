В середине недели температура воздуха в Башкирии снизится до -30°

7 и 8 декабря, температура воздуха ночью в Башкирии упадет до -20,-25° (местами до -30°) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине недели, 7 и 8 декабря, температура воздуха ночью в Башкирии упадет до -20,-25° (местами до -30°), днем будет теплее: -13,-18°. В республике не ожидается существенных осадков. Ветер прогнозируется слабый. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

Сегодня днем, 6 декабря, в Башкирии так же обойдется без осадков. Ветер будет умеренным. Днем столбики термометров покажут -13,-18°.

Ранее в республиканском Гидрометцентре рассказали о превышении концентрации сероводорода в воздухе Уфы почти в четыре раза.