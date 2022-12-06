В Уфе созвали экстренное заседание из-за отключения электричества в селе Нагаево

фото: vk.com // Сергей Плотников

Глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников 5 декабря созвал экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за отключения электричества в селе Нагаево на минувших выходных. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях.

– Поручил провести технический анализ сложившейся ситуации с учетом необходимого порядка действий. Помимо этого, ресурсоснабжающим организациям необходимо разработать план действий по увеличению пропускной способности электросетей. В числе ключевых задач также - проверка фактического потребления электроэнергии и внесение корректив в график работ застройщиков, – написал Плотников.

Он публично обратился к прокуратуре района с просьбой провести проверку по факту отключения электричества. Глава района заявил, что держит ситуацию на контроле.

Отметим, отключения электроэнергии в Нагаево привело не только к отсутствию света и невозможности воспользоваться бытовой техникой, но и к проблеме с обогревом жилья, поскольку отопление в населенном пункте электрическое.