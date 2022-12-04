Жители одного из поселков под Уфой пожаловались на постоянное отключение электричества

По словам сельчан, такие отключения проводятся уже почти каждый день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители поселка Нагаево, который относится к Октябрьскому району Уфы, пожаловались на постоянные отключения электроэнергии. Своим возмущением сельчане делятся на странице Радия Хабирова в соцсетях. По их словам, Бирские электрические сети ссылается на постоянные аварийные ситуации, что трансформаторы не справляются с нагрузкой. В итоге, почти каждый день, а бывает, что на всю ночь, в Нагаево гаснет электричество.

- На улице -20 градусов. Отопление электрическое. Дома очень быстро остывают. Дети, взрослые мерзнут. Примите, пожалуйста, срочно меры, - просит Мария Т.

- Ежедневно по 2-3 часа нет электричества. До безумия частые выключения. Очень много только что построенных домов, но раз дают разрешение на такую массовую застройку, то почему не обеспечивают стабильной электроэнергией? Дома мерзнут, техника портится из-за перепадов, - вторит Полина Ж.

В администрации Октябрьского района Уфы отметили, что в курсе ситуации. Мол, на станции произошло аварийное отключение, восстановительные работы уже идут, а за доставленные неудобства просим понять и извинить.